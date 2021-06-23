В РФ заявили о "взрывоопасной" ситуации в Европе: подробности

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Елизавета Черных
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и Россией. Такой позицией российский чиновник поделился во время конференции по международной безопасности, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Сергей Шойгу - фото из открытых источников
Со словом Шойгу, Североатлантический Альянс (НАТО) занимается отработкой маршрутов оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.
Он отметил "взрывоопасную" ситуацию на территории Европы, для которой необходимо принятие решений "по ее деэскалации".
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Российская Федерация вновь занимается перестановкой военных фигур на своей личной "шахматной доске". Об этом свидетельствует недавняя переброска десятков тысяч военнослужащих на территорию аннексированного Крымского полуострова. По словам военного эксперта Ивана Ступака, у таких действий может быть вполне простое объяснение.
Ступак считает, что высшее руководство РФ решило переправить личный состав армейцев, чтобы спасти нынешнюю катастрофическую ситуацию в Крыму. Речь о последствиях природных катаклизмов, в том числе проливных дождей, которые затопили многие, прежде готовые к курортному сезону города, местами полностью разрушив инфраструктуру.
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