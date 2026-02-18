У РФ жорстко накинулися на Україну після переговорів у Женеві: озвучено воражаючу претензію

У Росії озвучили першу офіційну реакцію на підсумки стартового дня тристоронніх перемовин у Женеві. Із заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи хід зустрічі для пропагандистських медіа.

За її словами, будь-які кроки, що теоретично можуть наблизити врегулювання, мають значення. Водночас представниця зовнішньополітичного відомства повторила традиційні для Кремля тези, звинувативши Київ у нібито відсутності реального прагнення до миру та спробах перешкодити переговорному процесу. Разом з цим вона не згадала про попередні удари РФ по українській території та про вимоги Москви, які раніше критикувалися як неприйнятні.

Нагадаємо, що перший раунд консультацій у Женеві завершився напередодні, однак російська делегація утрималася від детальних коментарів щодо перебігу дискусій і можливих результатів. Жодних конкретних домовленостей публічно озвучено не було.

Ще до початку зустрічей позицію Кремля окреслив його прессекретар Дмитро Пєсков. Він заявив, що очікувати гучних заяв або проривних рішень за підсумками контактів не варто. Також він наголосив, що обговорення, пов’язані з війною проти України, проходитимуть без доступу преси — у закритому форматі.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив, що НАТО готове завдати ударів углиб Росії, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії. Він відкинув побоювання щодо швидкого захоплення територій на сході регіону, підкресливши, що Естонія, Латвія та Литва здатні відбити будь-які спроби агресії. Після цього, за його словами, відбудеться рішуча контратака по території РФ.