Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Россия В РФ жуткие прилеты: где россиян спасают из-под завалов
В РФ жуткие прилеты: где россиян спасают из-под завалов

В российской Сызрани зафиксировали взрывы на НПЗ во время атаки неизвестных беспилотников

22 апреля 2026, 07:33
Кравцев Сергей

В ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области.

Разрушенный дом в РФ. Фото: из открытых источников

По информации из пабликов жители Сызрани зафиксировали на видео пролет дронов над жилыми домами. Около трех часов ночи очевидцы услышали мощные взрывы — количество которых превысило десяток. Над городом наблюдались яркие вспышки.

С помощью OSINT-анализа удалось подтвердить, что видеозаписи сделаны на проспекте "50 лет Октября" в Сызрани (здание на улице Звездной, 50). В трех километрах от этой локации расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее власти региона предупреждали о возможной угрозе атаки беспилотников и задействовали план "Ковер". В связи с этим самарский аэропорт Курумоч временно приостановил отправку и прием авиарейсов.

По словам губернатора, в результате атаки произошел частичный обвал подъезда жилого многоквартирного дома на улице Астраханской, 8. На месте работают поисково-спасательные отряды и экстренные службы.

"Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.

По информации OSINT-каналов, попадание произошло в результате работы российской ПВО.

В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ существенно не достигала проектных показателей. Объемы составляли около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн метрических тонн в год). В течение предыдущего года завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Самарской области России утром 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск.




