У РФ моторошні прильоти: де росіян рятують з-під завалів

У ніч проти 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області.

Зруйнований будинок у РФ.

За інформацією з пабліків, жителі Сизрані зафіксували на відео проліт дронів над житловими будинками. Близько третьої ночі очевидці почули потужні вибухи — кількість яких перевищила десяток. Над містом спостерігалися яскраві спалахи.

За допомогою OSINT-аналізу вдалося підтвердити, що відеозаписи зроблено на проспекті "50 років Жовтня" у Сизрані (будівля на вулиці Зоряній, 50). За три кілометри від цієї локації розташований Сизранський нафтопереробний завод.

Раніше влада регіону попереджала про можливу загрозу атаки безпілотників і задіяла план "Килим". У зв'язку з цим самарський аеропорт Курумоч тимчасово припинив відправлення та прийом авіарейсів.

За словами губернатора, внаслідок атаки стався частковий обвал під'їзду житлового багатоквартирного будинку на вулиці Астраханській, 8. На місці працюють пошуково-рятувальні загони та екстрені служби.

"З-під завалів врятовано 4 людей, у тому числі одну дитину", — йдеться у повідомленні.

За інформацією OSINT-каналів, потрапляння сталося внаслідок роботи російської ППО.

Минулого року переробка нафти на Сизранському НПЗ суттєво не досягала проектних показників. Обсяги становили близько 90 тисяч барелів на добу (4,3 млн. метричних тонн на рік). Протягом попереднього року завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива та 700 тисяч тонн мазуту.

