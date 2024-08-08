В РФ знали об операции в Курской области: кто скрыл информацию от Путина

Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов сталкивается с усиленной критикой после начала крупнейшего за время войны вторжения украинских войск на территорию России.

Валерий Герасимов

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и высокопоставленные чиновники проигнорировали предупреждение разведки, указывающие на сосредоточение украинских сил у границы с Курской за две недели до наступления.

Впрочем, как отмечает издание, об этой информации не было доложено президенту Владимиру Путину. Оборонные силы России были застигнуты врасплох и практически не оказывали сопротивления украинскому наступлению.

Хотя вероятность быстрого отстранения Герасимова невелика, терпение в Кремле по его руководству военными операциями, по данным источника Bloomberg, подходит к концу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа украинские регулярные войска вошли на территорию Курской области и начали захватывать населенные пункты. При этом Герасимов в докладе Путину сообщил о том, что, якобы, продвижение украинских военных остановлено. Хотя на самом деле это не так. Затем он пообещал выйти на границы Курской области.

При этом предположительно операцию в Курской области спланировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Говорят, что все происходящее похоже на его стиль. Похожая – быстрая, неожиданная и нестандартная военная операция была проведена под руководством Сырского в Харьковской области в сентябре 2022 года. При этом известно, что в адрес Сырского в последнее время было очень много критики, в частности, от знаменитой депутатки Верховной Рады Марьяны Безуглой. Сырскому нужно было напомнить о своем стратегическом потенциале. Эффектная военная операция – самый лучший способ для этого.



