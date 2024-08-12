В «Росатоме» истерически отреагировали на провокацию на ЗАЭС: в чем обвинили Украину

В "Росатоме" отреагировали на пожар на Запорожской АЭС и традиционно обвинили в нем Украину. В частности, гендиректор корпорации Алексей Лихачев заявил, что "атака" украинских войск, повредившая градирню Запорожской АЭС, означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов.

Пожар на ЗАЭС

"То, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, — это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов", — сказал Лихачев.

Кроме того, глава "Росатома" также заявил, что ВСУ якобы хотели накрыть своей атакой не только инфраструктуру ЗАЭС, но спасателей, которые приехали тушить начавшийся пожар. Помимо этого, Лихачев не исключил, что поврежденную градирню придется заменить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакции мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

При этом кремлевский диктатор на фоне провокации на ЗАЭС заявил , что он хочет строить "безопасный мир".

В то же время эксперты считают, что Россия специально устроила провокацию на Запорожской АЭС. Таким образом, она хочет напугать Запад. Главная задача, чтобы он повлиял на Украину, чтобы она завершила "Курскую операцию", которая стала для Кремля позором.



