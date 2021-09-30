В Росиии жестоко убили трех студенток медколледжа

В России произошло тройное убийство молодых девушек. Полиция расследует кровавую расправу над студентками. Об этом пишет Корреспондент.



Тело одной из подруг нашли во дворе, фото РБК-Россия

Известно, что в Оренбургской области, в городе Гай перед рассветом 30 сентября, неизвестный нанес девушкам колото-резаные раны, от чего те умерли до утра. По другой версии, девушек зарубили топором. Сейчас на месте происшествия нашли нож, который может быть орудием убийства. Впрочем, характер травм у всех жертв одинаковый.

Во дворе дома местные жители обнаружили тело одной из молодых девушек. Еще двое были убиты в квартире. Соседи услышали запах дыма и вызвали пожарных для ликвидации возгорания в помещении. Однако во время тушения огня в квартире работники пожарной охраны обнаружили два трупа девушек с признаками насильственной смерти и вызвали полицейских.



Погибшие учились в медицинском колледже и дружили между собой. Студентки снимали жилье в доме по улице Молодежной и в тот вечер отдыхали и употребляли алкогольные напитки.



Личности убитых установлены, двоим из них 18 и 19 лет, одна несовершеннолетняя, они уроженки Башкирии. Двое из девушек учились на третьем курсе. По факту убийства следователи регионального управления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.



В убийстве подозревают парня самой молодой из девушек, которому сейчас 18 лет. Следователи проверяют все версии. Известно, что соседи не слышали музыки или криков. Впрочем, трагедия произошла рано утром, когда все спали.

Как сообщал портал "Комментарии", в России психически больная девушка изготовила бомбы, но никто этого не заметил.

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