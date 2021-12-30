Бизнес-менеджера семьи Кардашьян нашли мертвой в багажнике авто: подозреваемый в убийстве задержан

В городе Сими-Вэлли в багажнике припаркованного автомобиля обнаружили труп 55-летней Анджелы Кукавски, которая являлась бизнес-менеджером семьи Кардашьян . Об этом сообщает издание Variety.

Анджела Кукавски. Фото - twitter.com/JosephMorrisYT

В материале отмечается, что женщине нанесли ножевые ранения и в результате полученных травм пострадавшая скончалась. В убийстве бизнес-менеджера подозревают ее 49-летнего бойфренда Джейсона Баркера. Правоохранители арестовали мужчину. Суд по обвинению в умышленном убийстве Кукавски состоится 12 января следующего года.

Согласно информации из пресс-релиза Департамента полиции Лос-Анджелеса от 29 декабря, подозреваемый убил свою возлюбленную в их общем доме, который находится в Шерман-Оукс, районе в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса. После совершения преступления Баркер поместил тело Анджелы Кукавски в свою машину и отправился в Сими-Вэлли. Там мужчина бросил автомобиль вместе с трупом в багажнике.

Знаменитости, с которыми бизнес-менеджер Анджела Кукавски сотрудничала при жизни, выразили в социальных сетях свои соболезнования по отметили, что погибшая действительно была профессионалом своего дела, а также просто светлым и добрым человеком.

записал песни с такими популярными исполнителями как Snoop Dogg и Young Thug. В музыканта выстрелили, когда он заходил в пекарню, которую любил и посещал довольно часто. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США прямо посреди улицы убили известного рэпера , который





Также портал "Комментарии" писал о том, что на концерте Тревиса Скотта произошла настоящая трагедия — толпа поклонников исполнителя затоптала девятилетнего мальчика. Семья погибшего подала в суд на Тревиса Скотта и организаторов мероприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!