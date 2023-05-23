В России был создан союз против Путина: пять областей требуют выхода из состава РФ

Пять областей требуют выйти из состава РФ

В России создана организация под названием "Альянс коренных народов". Участники хотят добиться отделения нескольких регионов от Российской Федерации, которая находится под влиянием кремлевского диктатора Владимира Путина и намерена создать свои независимые государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter бывшего советника министра МВД Украины Антона Геращенко.

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На записи представители организации обратились с особым обращением к жителям пяти российских регионов, которым дали следующие названия: Чувашия, Карелии, Новгородская Республика, Белгородщина и Воронежская Республика. В нем они представили свой план, предусматривающий проведение референдумов в указанных областях.

"Мы хотим сказать, что мы устали терпеть унижение жизни в империи, где наших людей отправляют насмерть, облагают налогами и пытаются лишить их свободы. Мы говорим "нет" мафиозному режиму и начинаем процесс распада РФ путем выхода из нее через проведение референдумов о независимости", – сообщают представители организации "Альянс коренных народов".

Примечательно, что в тот же день, 22 мая, представители РДК и легиона "Свобода России" зашли на территорию Белгородской области с призывом противостоять путинскому режиму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РДК назвали направления новых рейдов по территории Российской Федерации для освобождения населенных пунктов от путинского режима.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, критически отреагировавшем на ситуацию в Белгородской области, куда зашли российские повстанцы. Минобороны России заявили, что якобы уничтожили всех повстанцев.