В России был создан союз против Путина: пять областей требуют выхода из состава РФ

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Slava Kot
Пять областей требуют выйти из состава РФ
В России создана организация под названием "Альянс коренных народов". Участники хотят добиться отделения нескольких регионов от Российской Федерации, которая находится под влиянием кремлевского диктатора Владимира Путина и намерена создать свои независимые государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter бывшего советника министра МВД Украины Антона Геращенко.
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На записи представители организации обратились с особым обращением к жителям пяти российских регионов, которым дали следующие названия: Чувашия, Карелии, Новгородская Республика, Белгородщина и Воронежская Республика. В нем они представили свой план, предусматривающий проведение референдумов в указанных областях.
Примечательно, что в тот же день, 22 мая, представители РДК и легиона "Свобода России" зашли на территорию Белгородской области с призывом противостоять путинскому режиму.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РДК назвали направления новых рейдов по территории Российской Федерации для освобождения населенных пунктов от путинского режима.
Также "Комментарии" писали о Медведеве, критически отреагировавшем на ситуацию в Белгородской области, куда зашли российские повстанцы. Минобороны России заявили, что якобы уничтожили всех повстанцев.
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