В России чиновница пыталась сжечь военкомат

55-летняя чиновница бросила три "коктейля Молотова" в помещение военкомата в российском городе Владимир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В России чиновница забросала военкомат "коктейлями Молотова" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Жанна Романовская в камуфляжном костюме приехала на машине в помещение и бросила в здание три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь погасили полицейские, охранявшие помещение военкомата.

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Следовательно, они задержали женщину сразу после поджога. Также у нее нашли и забрали 5-литровую канистру и тряпки.

Продолжается следствие. Пока мотив женщины неизвестен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России произошел сильный пожар на электроподстанции в Алтае . В Залесовском округе Алтайского края произошел сильный пожар на электрической подстанции. Следовательно, весь округ остался без света. Россияне жалуются, что не знают, как "жить без воды и света". Между тем местные жители публикуют кадры сильного пожара в Алтайском крае. Кроме этого, местные власти подтвердили возгорание и заявили, что в части Алтая применено аварийное отключение электричества.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России оштрафован онлайн-кинотеатр за "пропаганду ЛГБТ". Мировой суд в Санкт-Петербурге признал видеосервис "Триколор Кино и ТВ" виновным в распространении ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних и оштрафовал на 1,2 миллиона рублей. Из-за какого фильма или сериала на "Триколор Кино и ТВ" был составлен протокол, не уточняется. Но в Роскомнадзоре сообщили, что видеосервис был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, или способную вызвать у несовершеннолетних желание изменить пол.