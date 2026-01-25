logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России цинично отреагировали на предложение Зеленского окончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В России цинично отреагировали на предложение Зеленского окончить войну

Москва отреагировала на заявления Зеленского о готовности к миру и обвинила Украину.

25 января 2026, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские власти цинично отреагировали на очередные заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности завершить войну при условии встречных шагов со стороны Москвы. Вместо обсуждения возможных путей деэскалации в РФ снова прибегли к привычным пропагандистским обвинениям в адрес Киева.

В России цинично отреагировали на предложение Зеленского окончить войну

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД России Мария Захарова публично раскритиковала украинского президента, заявив, что его слова о мире, озвученные в Давосе, якобы не соответствуют действиям Украины на фронте. В качестве "примера" она привела инцидент с санитарным автомобилем во временно оккупированной Херсонской области, обвинив украинскую сторону в "целенаправленных атаках" на медиков.

"Конечно, причастные к этому преступлению будут идентифицированы и справедливое возмездие обязательно придет. Но спасавших жизнь людей уже не вернуть", — заявила Захарова.

В то же время, российские государственные СМИ распространили утверждение, что 24 января дрон ВСУ якобы атаковал автомобиль скорой помощи. В подконтрольном РФ "министерстве здравоохранения" Запорожской области при этом отметили, что медики не получили ранения.

Заметим, что Украина и международные организации неоднократно отмечали, что именно Россия систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. По данным ООН, в 2025 году в результате российских ударов погибли около 2400 мирных жителей Украины, еще почти 12 тысяч получили ранения. В Москве же такие атаки традиционно называют "ударами по военным целям", отвергая обвинения и игнорируя призывы к реальному прекращению войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском ночном ударе от которого погибли четыре человека, в том числе 6-летний ребенок.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от взрывов. Какие города оказались под атакой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости