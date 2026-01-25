В России цинично отреагировали на предложение Зеленского окончить войну

Российские власти цинично отреагировали на очередные заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности завершить войну при условии встречных шагов со стороны Москвы. Вместо обсуждения возможных путей деэскалации в РФ снова прибегли к привычным пропагандистским обвинениям в адрес Киева.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД России Мария Захарова публично раскритиковала украинского президента, заявив, что его слова о мире, озвученные в Давосе, якобы не соответствуют действиям Украины на фронте. В качестве "примера" она привела инцидент с санитарным автомобилем во временно оккупированной Херсонской области, обвинив украинскую сторону в "целенаправленных атаках" на медиков.

"Конечно, причастные к этому преступлению будут идентифицированы и справедливое возмездие обязательно придет. Но спасавших жизнь людей уже не вернуть", — заявила Захарова.

В то же время, российские государственные СМИ распространили утверждение, что 24 января дрон ВСУ якобы атаковал автомобиль скорой помощи. В подконтрольном РФ "министерстве здравоохранения" Запорожской области при этом отметили, что медики не получили ранения.

Заметим, что Украина и международные организации неоднократно отмечали, что именно Россия систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. По данным ООН, в 2025 году в результате российских ударов погибли около 2400 мирных жителей Украины, еще почти 12 тысяч получили ранения. В Москве же такие атаки традиционно называют "ударами по военным целям", отвергая обвинения и игнорируя призывы к реальному прекращению войны.

