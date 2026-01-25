У Росії цинічно відреагували на пропозицію Зеленського закінчити війну

Російська влада цинічно відреагувала на чергові заяви президента України Володимира Зеленського про готовність завершити війну за умови зустрічних кроків з боку Москви. Замість обговорення можливих шляхів деескалації в РФ знову вдалися до звичних пропагандистських звинувачень на адресу Києва.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС Росії Марія Захарова публічно розкритикувала українського президента, заявивши, що його слова про мир, озвучені в Давосі, нібито не відповідають діям України на фронті. Як "приклад" вона навела інцидент із санітарним автомобілем в тимчасово окупованій Херсонській області, звинувативши українську сторону в "цілеспрямованих атаках" на медиків.

"Звичайно, причетні до цього злочину будуть ідентифіковані і справедлива відплата обов'язково прийде. Але людей, які рятували життя, вже не повернути", — заявила Захарова.

Водночас російські державні ЗМІ поширили твердження, що 24 січня дрон ЗСУ нібито атакував автомобіль швидкої допомоги. У підконтрольному РФ "міністерстві охорони здоров’я" Запорізької області при цьому зазначили, що медики не зазнали поранень.

Зауважимо, що Україна та міжнародні організації неодноразово наголошували, що саме Росія систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. За даними ООН, у 2025 році внаслідок російських ударів загинули близько 2400 мирних жителів України, ще майже 12 тисяч дістали поранення. У Москві ж такі атаки традиційно називають "ударами по військових цілях", відкидаючи звинувачення та ігноруючи заклики до реального припинення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про російський нічний удар від якого загинули четверо людей, зокрема 6-річна дитина.

Також "Коментарі" писали, що Росія здригалася від вибухів. Які міста опинилися під атакою.