Росія здригалася від вибухів: які міста опинилися під атакою

У ніч на 25 січня одразу кілька російських регіонів повідомили про вибухи, пожежі та масштабні відключення електроенергії. Найбільші інциденти зафіксовано у Бєлгороді, Таганрозі, Пермі, а також у Брянській та Орловській областях. Місцева влада традиційно намагається применшити наслідки атаки, проте повідомлення очевидців і дані OSINT-дослідників малюють іншу картину.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Вибухи в Бєлгороді

Пізно ввечері 24 січня Бєлгород здригнувся від серії вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков визнав, що місто зазнало "наймасовішого обстрілу" за весь час. За його словами, по регіону було випущено близько 40 ракет, а під удар потрапили Бєлгородська ТЕЦ та інші об’єкти енергетичної інфраструктури. Після цього значна частина міста залишилася без світла.

Вибухи в Таганрозі та Пермі

Паралельно повідомлення про вибухи надходили з Таганрога. Місцеві жителі писали про пожежі та раптовий блекаут у житлових кварталах. Влада ж пояснила відключення "пошкодженням трансформатора", не визнавши атаки. Схожа ситуація склалася і в Пермі, де без електрики опинився район Закамськ, поруч із яким розташований Пермський пороховий завод.

OSINT-спільнота зазначає, що російська влада системно приховує реальні масштаби уражень, називаючи їх "плановими роботами". За їхніми даними, у ніч на 25 січня проблеми з електропостачанням фіксувалися також у Мурманську, Північноморську, Брянську, Орлі, Ростовській області, а також у Підмосков’ї та на тимчасово окупованих територіях.

