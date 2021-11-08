В России девушка узнала о своем изнасиловании из видео в интернете: подробности

В столице России молодую девушку изнасиловали на вечеринке. Об этом пишет издание ТСН.

Изнасилование в Москве. Фото: Pixabay

Происшествие случилось в городе Москва. 23-летняя местная жительница была изнасилована во время вечеринки устроенной её друзьями.

Сообщается, что в день преступления девушка переборщила со спиртными напитками и осталась ночевать в квартире, где проходило празднование. Под утро пострадавшая обнаружила, что проснулась в другой комнате, но не придала этому значение и дальше легла спать.

На следующий день москвичка увидела в социальной сети фотографии с вечеринки, на которых она была запечатлена в одном нижнем белье. Позже, девушка обнаружила в Сети видео полового акта ее с одним из участников вечеринки. Так пострадавшая и узнала о своем изнасиловании.

В правоохранительных органах рассказали, что беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей. В это время другой молодой человек снимал преступление на видео, которое потом они выложили в интернет.

На данный момент стражи порядка устанавливают личность преступника и выясняют все обстоятельства инцидента.

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