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В России девушка узнала о своем изнасиловании из видео в интернете: подробности

Москвичка переборщила со спиртным на вечеринке

сегодня, 13:07
Автор:

Денис Подставной
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В столице России молодую девушку изнасиловали на вечеринке. Об этом пишет издание ТСН.

В России девушка узнала о своем изнасиловании из видео в интернете: подробности

Изнасилование в Москве. Фото: Pixabay

Происшествие случилось в городе Москва. 23-летняя местная жительница была изнасилована во время вечеринки устроенной её друзьями.

Сообщается, что в день преступления девушка переборщила со спиртными напитками и осталась ночевать в квартире, где проходило празднование. Под утро пострадавшая обнаружила, что проснулась в другой комнате, но не придала этому значение и дальше легла спать. 

На следующий день москвичка увидела в социальной сети фотографии с вечеринки, на которых она была запечатлена в одном нижнем белье. Позже, девушка обнаружила в Сети видео полового акта ее с одним из участников вечеринки. Так пострадавшая и узнала о своем изнасиловании. 

В правоохранительных органах рассказали, что беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей. В это время другой молодой человек снимал преступление на видео, которое потом они выложили в интернет. 

На данный момент стражи порядка устанавливают личность преступника и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Австралии белая акула убила мужчину на глазах у его семьи. Гражданин Великобритании занимался серфингом на пляже города  Северный Фримантл. В какой-то момент подростки на берегу заметили, что мужчину утаскивает акула под воду. Они вызвали на место событий спасателей. Поисковая операция проходила несколько дней и не увенчалась успехом. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что мощный взрыв в Казахстане уничтожил популярное кафе. В этот момент в заведении не было посетителей. Согласно предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/23-letnyaya-devushka-uznala-o-svoem-iznasilovanii-iz-pornorolika-v-internete-1904062.html
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