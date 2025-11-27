В России действительно начинаются невиданные проблемы: на какие шаги идет Сбербанк

На прошлой неделе крупнейший в банк РФ – Сбербанк РФ заявил о своем желании сократить 20% работников головного офиса. Банк можно было бы заподозрить в PR-активности, впрочем, сокращение должно произойти супербыстро. Такое решение удивительно на фоне более или менее приемлемой отчетности Сбербанка и заметных доходов. Впрочем, отчетность в случае со Сбером является просто дымовым занавесом на фоне сильного ухудшения качества кредитного портфеля крупнейшего банка России, которое прогнозируется в первом полугодии 2026 года. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Сбербанк РФ. Фото: из открытых источников

"Путинская команда могла бы заткнуть рот голове Сбербанка Герману Грефу, но явление ухудшения качества активов банков приобрело уже такой масштаб, что его нельзя скрывать, тем более что Сбербанк – это около 50% банковской системы России", – отметил экономист.

По его словам, на прошлой неделе ЦБР повысил прогноз по стоимости кредитного риска в российских банках в 2026 году и одновременно снизил свои ожидания по прибыли. ЦБР в отличие от Сбербанка был достаточно скромен в оценках и ограничился косметическими изменениями прогнозов. А вот фактическая статистика третьего квартала этого года показала, что просроченные кредиты бизнеса в России выросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублей.

Тренд охватил проблемные отрасли, однако часть их кредитов еще не попала в негативную статистику. К примеру, тот же угольный сектор массово обращался за реструктуризацией летом 2025 года, эти кредиты стали "новыми" и потому еще не попали в просрочку. Такие же тренды касались металлургов, гражданского машиностроения и целого ряда отраслей", – отметил Виталий Шапран.

Он отмечает, что Герман Греф вполне осознает, что вскоре ожидает его банк, и насколько быстро бумажные доходы по отчетности растворятся в проблемном портфеле. А вот ЦБР продолжает носить царю розовые статистические отчеты, хотя формально признает наличие проблемы.

Читайте на портале "Комментарии" — Москва идет на беспрецедентный шаг, чтобы удержать рубль: разведка раскрыла детали.



