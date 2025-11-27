У Росії справді починаються небачені проблеми: на які кроки йде Сбербанк

На минулому тижні найбільший в банк рф – Сбербанк рф заявив про своє бажання скоротити 20% працівників головного офісу. Банк можна було б запідозрити в PR-активності, втім, скорочення має відбутись супер-швидко. Таке рішення є дивним на фоні більш менш прийнятної звітності Сбербанку і помітних прибутків. Втім, звітність у випадку зі Сбером є просто димовою завісою на фоні сильного погіршення якості кредитного портфелю найбільшого банку рф, яке прогнозується у першому півріччі 2026 року. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

"Путінська команда могла б заткнути рота голові Сбербанку Герману Грефу, але явище погіршення якості активів банків набуло вже такого масштабу, що його не можна приховувати, тим більше що Сбербанк – це близько 50% банківської системи рф", – зазначив економіст.

За його словами, на минулому тижні ЦБР підвищив проноз по вартості кредитного ризику в російських банках у 2026 році і одночасно знизив свої очікування по прибутку. ЦБР на відміну від Сбербанку був досить скромний в оцінках та обмежився косметичними змінами прогнозів. А от фактична статистика третього кварталу цього року показала, що прострочені кредити бізнесу в рф зросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублів.

"Тренд охопив проблемні галузі, проте частина їх кредитів ще не потрапила в негативну статистику. Наприклад, той же вугільний сектор масово звертався за реструктуризацією влітку 2025 року, ці кредити стали "новими" і тому ще не потрапили в прострочку. Такі ж тренди стосувались металургів, цивільного машинобудування та ще цілого ряду галузей", – зазначив Віталій Шапран.

Він наголошує, тож Герман Греф цілком усвідомлює, що невдовзі очікує його банк, і наскільки швидко паперові прибутки зі звітності розчиняться у проблемному портфелі. А от ЦБР продовжує носити царю рожеві статистичні звіти, хоча формально і визнає наявність проблеми.

