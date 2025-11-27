logo_ukra

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії справді починаються небачені проблеми: на які кроки йде Сбербанк
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії справді починаються небачені проблеми: на які кроки йде Сбербанк

Криза доброася до Сбербанку РФ

27 листопада 2025, 16:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На минулому тижні найбільший в банк рф – Сбербанк рф заявив про своє бажання скоротити 20% працівників головного офісу. Банк можна було б запідозрити в PR-активності, втім, скорочення має відбутись супер-швидко. Таке рішення є дивним на фоні більш менш прийнятної звітності Сбербанку і помітних прибутків. Втім, звітність у випадку зі Сбером є просто димовою завісою на фоні сильного погіршення якості кредитного портфелю найбільшого банку рф, яке прогнозується у першому півріччі 2026 року. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

У Росії справді починаються небачені проблеми: на які кроки йде Сбербанк

Сбербанк РФ. Фото: з відкритих джерел

"Путінська команда могла б заткнути рота голові Сбербанку Герману Грефу, але явище погіршення якості активів банків набуло вже такого масштабу, що його не можна приховувати, тим більше що Сбербанк – це близько 50% банківської системи рф", – зазначив економіст.

За його словами, на минулому тижні ЦБР підвищив проноз по вартості кредитного ризику в російських банках у 2026 році і одночасно знизив свої очікування по прибутку. ЦБР на відміну від Сбербанку був досить скромний в оцінках та обмежився косметичними змінами прогнозів. А от фактична статистика третього кварталу цього року показала, що прострочені кредити бізнесу в рф зросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублів. 

"Тренд охопив проблемні галузі, проте частина їх кредитів ще не потрапила в негативну статистику. Наприклад, той же вугільний сектор масово звертався за реструктуризацією влітку 2025 року, ці кредити стали "новими" і тому ще не потрапили в прострочку. Такі ж тренди стосувались металургів, цивільного машинобудування та ще цілого ряду галузей", – зазначив Віталій Шапран.

Він наголошує, тож Герман Греф цілком усвідомлює, що невдовзі очікує його банк, і наскільки швидко паперові прибутки зі звітності розчиняться у проблемному портфелі. А от ЦБР продовжує носити царю рожеві статистичні звіти, хоча формально і визнає наявність проблеми.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва йде на безпрецедентний крок, щоб утримати рубль: розвідка розкрила деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини