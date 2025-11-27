У Росії справді починаються небачені проблеми: на які кроки йде Сбербанк

Рубрики
Кравцев Сергей
На минулому тижні найбільший в банк рф – Сбербанк рф заявив про своє бажання скоротити 20% працівників головного офісу. Банк можна було б запідозрити в PR-активності, втім, скорочення має відбутись супер-швидко. Таке рішення є дивним на фоні більш менш прийнятної звітності Сбербанку і помітних прибутків. Втім, звітність у випадку зі Сбером є просто димовою завісою на фоні сильного погіршення якості кредитного портфелю найбільшого банку рф, яке прогнозується у першому півріччі 2026 року. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.
Сбербанк РФ. Фото: з відкритих джерел
За його словами, на минулому тижні ЦБР підвищив проноз по вартості кредитного ризику в російських банках у 2026 році і одночасно знизив свої очікування по прибутку. ЦБР на відміну від Сбербанку був досить скромний в оцінках та обмежився косметичними змінами прогнозів. А от фактична статистика третього кварталу цього року показала, що прострочені кредити бізнесу в рф зросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублів.
Він наголошує, тож Герман Греф цілком усвідомлює, що невдовзі очікує його банк, і наскільки швидко паперові прибутки зі звітності розчиняться у проблемному портфелі. А от ЦБР продовжує носити царю рожеві статистичні звіти, хоча формально і визнає наявність проблеми.
