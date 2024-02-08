В России дисквалифицировали с президентских выборов конкурента Путина

Один из конкурентов Путина Борис Надеждин был дисквалифицирован от участия в выборах президента России по решению ЦИК, обнаружившая бракованные подписи у оппозиционного кандидата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Борис Надеждин. Фото из открытых источников

Рабочая группа ЦИК РФ 5 февраля заявила, что Борис Надеждин имел 15% брака в подписях на выдвижение его в кандидаты в президенты России, что на 10% больше чем разрешенный барьер. После этой новости команда Надеждина заявила, что будет "отбивать подписи" и планирует через несколько дней обжаловать данные.

Несмотря на это, уже 8 февраля ЦИК объявила, что Бориса Надеждина дисквалифицировано с выборов президента России и не допущено к участию в голосовании.

Сам Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК РФ об отказе ему в регистрации на выборах и подчеркнул, что будет обжаловать его в суде.

Борис Надеждин – российский политик, выступавший против войны в Украине, однако поддерживавший Конституцию РФ, то есть аннексию украинских территорий. Также россиянин говорил о необходимости мирных переговоров с Украиной.

Однако россияне даже такого представителя стали поддерживать как оппозиционную силу против Путина. Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал дисквалификацию Надеждина страхом Путина перед выборами.

"Это что-то невероятное. "Великий геополитик", который угрожает Западу ядерной дубинкой и размышляет о переделе миропорядка, ссытся даже перед беззубым пседовлибералом из ток-шоу" — пишет Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин внезапно изменил свои планы. Президент России отменил визит в Турцию.