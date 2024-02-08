В России дисквалифицировали с президентских выборов конкурента Путина

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Slava Kot
Один из конкурентов Путина Борис Надеждин был дисквалифицирован от участия в выборах президента России по решению ЦИК, обнаружившая бракованные подписи у оппозиционного кандидата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Борис Надеждин. Фото из открытых источников
Рабочая группа ЦИК РФ 5 февраля заявила, что Борис Надеждин имел 15% брака в подписях на выдвижение его в кандидаты в президенты России, что на 10% больше чем разрешенный барьер. После этой новости команда Надеждина заявила, что будет "отбивать подписи" и планирует через несколько дней обжаловать данные.
Несмотря на это, уже 8 февраля ЦИК объявила, что Бориса Надеждина дисквалифицировано с выборов президента России и не допущено к участию в голосовании.
Сам Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК РФ об отказе ему в регистрации на выборах и подчеркнул, что будет обжаловать его в суде.
Борис Надеждин – российский политик, выступавший против войны в Украине, однако поддерживавший Конституцию РФ, то есть аннексию украинских территорий. Также россиянин говорил о необходимости мирных переговоров с Украиной.
Однако россияне даже такого представителя стали поддерживать как оппозиционную силу против Путина. Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал дисквалификацию Надеждина страхом Путина перед выборами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин внезапно изменил свои планы. Президент России отменил визит в Турцию.
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