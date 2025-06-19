Российская делегация намерена прибыть в турецкий Стамбул после 22 июня для "продолжения переговоров" с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

"После 22 июня наша делегация, которая была утверждена решением президента (Владимир Путин, диктатор России, — ред.), будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", — заявила спикер МИД России.

По ее словам, в рамках третьего раунда переговоров российская делегация планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль подтверждает вероятность встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. При этом путинский режим ожидаемо выставил условия, намекая. Что Россия настроена еще воевать и захватывать украинские земли, прежде, чем эта встреча может состояться. Об этом говорится в заявлении российским СМИ пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Главный рупор Кремля заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек". Также в Кремле утверждают, что Москва надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – Мария Захарова заявила, что Россия официально предостерегает Соединенные Штаты от военного вмешательства к ситуации на Ближнем Востоке, где продолжается активный конфликт между Израилем и Ираном.



