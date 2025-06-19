logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России готовы к переговорам: назвали дату, когда ждут представителей Украины в Стамбуле
commentss НОВОСТИ Все новости

В России готовы к переговорам: назвали дату, когда ждут представителей Украины в Стамбуле

В рамках третьего раунда переговоров РФ планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны

сегодня, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская делегация намерена прибыть в турецкий Стамбул после 22 июня для "продолжения переговоров" с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В России готовы к переговорам: назвали дату, когда ждут представителей Украины в Стамбуле

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

"После 22 июня наша делегация, которая была утверждена решением президента (Владимир Путин, диктатор России, — ред.), будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", — заявила спикер МИД России.

По ее словам, в рамках третьего раунда переговоров российская делегация планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль подтверждает вероятность встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. При этом путинский режим ожидаемо выставил условия, намекая. Что Россия настроена еще воевать и захватывать украинские земли, прежде, чем эта встреча может состояться. Об этом говорится в заявлении российским СМИ пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Главный рупор Кремля заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского "должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек". Также в Кремле утверждают, что Москва надеется "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – Мария Захарова заявила, что Россия официально предостерегает Соединенные Штаты от военного вмешательства к ситуации на Ближнем Востоке, где продолжается активный конфликт между Израилем и Ираном.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости