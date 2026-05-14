У Росії готують новий сценарій вторгнень: у США розповіли про нове право Путіна

Російська Держдума ухвалила закон, який суттєво розширює повноваження Володимира Путіна щодо використання армії за межами країни. Як повідомляє Інститут вивчення війни, тепер Кремль зможе офіційно проводити військові операції за кордоном під приводом захисту російських громадян.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

Документ схвалено депутатами одноголосно. Закон дозволяє застосовувати російські війська у разі арешту, кримінального переслідування чи інших юридичних дій проти громадян РФ за кордоном.

Аналітики попереджають: йдеться не просто про юридичну формальність, а про створення нової правової бази для можливих майбутніх інтервенцій. Після підписання закону Путін зможе використати вже знайому Кремлю схему – заявляти про “переслідування росіян” та виправдовувати цим військове втручання.

Подібні аргументи Москва раніше використовувала перед вторгненням в Україну, а також неодноразово озвучувала Молдову та країни Балтії. Російська влада регулярно звинувачує сусідні держави в нібито “утиску російськомовного населення”.

Експерти вважають, що новий закон створює небезпечний прецедент. Тепер будь-який конфлікт за участю громадян РФ за кордоном може бути використаний як привід для політичного тиску чи навіть воєнної операції.

На тлі війни проти України такі кроки Кремля викликають серйозну тривогу в Європі. Особливо уважно за ситуацією стежать у країнах Балтії, де Москва вже багато років просуває риторику необхідність “захищати росіян”.

У ISW підкреслюють: Кремль послідовно готує як інформаційні, і юридичні підстави можливого розширення своєї військової присутності поза Росії.

