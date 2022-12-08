В России готовятся к предстоящему поражению и мобилизации 17-летних

В эфире "Апостроф TV" представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что на фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск и отметил, что мобилизация стране-агрессорцы не прекращается, пишут "Комментарии ".



У Росії готуються до майбутньої поразки та мобілізації 17-річних

По словам руководителя ГУР, есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, а также формы, методы и системы учета. Ведь страна-агрессорка продолжает бесконечную мобилизацию, дойдя до "юнармейцев"

“Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав заграницу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся”, – говорит представитель ГУР МО Украины.





Напомним, как писало издание "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти, несмотря на официальные возражения, предположительно, готовятся ко второй волне мобилизации. В Кремле понимают, что большинство россиян по-прежнему поддерживают войну в Украине, и это развязывает руки властям для запуска второй волны мобилизации.



Также "Комментарии" информировали, что медиа-организация Politico признала Путина "неудачником года ". Причиной этого стал его провал в Украине, приведший к потере репутации не только в мире, но и самой России. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Это привело Россию к стране третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала.

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!