В России грузовик с навозом перевернулся на золотой BMW: видео курьезного ДТП

В Ленинградской области России произошло необычное ДТП. Возле села Городово неподалеку от Санкт-Петербурга грузовик, груженый навозом, потерял управление, врезался в здание магазина и перекинулся на припаркованный золотой кроссовер BMW X2.

Инцидент с грузовиком с навозом, который опрокинулся на золотой автомобиль произошел днем 1 июня. По словам очевидцев, самосвал по неизвестным причинам выехал с дороги, протаранил стену одного из магазинов и упал набок. В результате все содержимое кузова высыпалось на элитный автомобиль, накрыв его слоем навоза.

На видео видно, как золотистый BMW оказался под огромной кучей органических отходов.

По предварительным данным, стоимость такого BMW X2 на российском рынке может превышать 3 миллиона рублей. Как сообщают местные медиа, владелицей автомобиля оказалась женщина, которая на момент аварии находилась в магазине и была шокирована увиденным.

Авария также повлекла за собой транспортные трудности. Из-за перекрытия части дороги на месте происшествия образовались пробки длиной более километра. Для ликвидации последствий ДТП и организации движения были задействованы экстренные службы и сотрудники дорожной полиции. Пока официальной информации о пострадавших нет.

