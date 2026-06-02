logo_ukra

BTC/USD

70000

ETH/USD

1978.8

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW: відео курйозної ДТП
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW: відео курйозної ДТП

Під Санкт-Петербургом вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW X2.

2 червня 2026, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Ленінградській області Росії сталася незвична дорожньо-транспортна пригода. Біля села Містолово неподалік Санкт-Петербурга вантажівка, навантажена гноєм, втратила керування, врізалася у будівлю магазину та перекинулася на припаркований золотий кросовер BMW X2.

У Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW: відео курйозної ДТП

У Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW. Фото з відкритих джерел

Інцидент з вантажівкою з гноєм, яка перекинулася на золотий автомобіль стався вдень 1 червня. За словами очевидців, самоскид з невідомих причин виїхав з дороги, протаранив стіну одного з магазинів і впав набік. У результаті весь вміст кузова висипався на елітний автомобіль накривши його шаром гною.

На відео видно, як золотистий BMW опинився під величезною купою органічних відходів. 

За попередніми даними, вартість такого BMW X2 на російському ринку може перевищувати 3 мільйони рублів. Як повідомляють місцеві медіа, власницею автомобіля виявилася жінка, яка на момент аварії перебувала в магазині і була шокована побаченим.

Аварія також спричинила транспортні труднощі. Через перекриття частини дороги на місці події утворилися затори завдовжки понад кілометр. Для ліквідації наслідків ДТП та організації руху були залучені екстрені служби та співробітники дорожньої поліції. Наразі офіційної інформації про постраждалих немає. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії представили традиційний символ 2026 року. Ним виявився кінь зі замороженого лайна. Фото російського символу потрапили в мережу.

Також "Коментарі" писали, що вантажівка з понад двома тонами заморожених собак потрапила у ДТП в Миколаєві. Їх везли до Одеси.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини