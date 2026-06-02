У Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW: відео курйозної ДТП

У Ленінградській області Росії сталася незвична дорожньо-транспортна пригода. Біля села Містолово неподалік Санкт-Петербурга вантажівка, навантажена гноєм, втратила керування, врізалася у будівлю магазину та перекинулася на припаркований золотий кросовер BMW X2.

У Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW. Фото з відкритих джерел

Інцидент з вантажівкою з гноєм, яка перекинулася на золотий автомобіль стався вдень 1 червня. За словами очевидців, самоскид з невідомих причин виїхав з дороги, протаранив стіну одного з магазинів і впав набік. У результаті весь вміст кузова висипався на елітний автомобіль накривши його шаром гною.

На відео видно, як золотистий BMW опинився під величезною купою органічних відходів.

За попередніми даними, вартість такого BMW X2 на російському ринку може перевищувати 3 мільйони рублів. Як повідомляють місцеві медіа, власницею автомобіля виявилася жінка, яка на момент аварії перебувала в магазині і була шокована побаченим.

Аварія також спричинила транспортні труднощі. Через перекриття частини дороги на місці події утворилися затори завдовжки понад кілометр. Для ліквідації наслідків ДТП та організації руху були залучені екстрені служби та співробітники дорожньої поліції. Наразі офіційної інформації про постраждалих немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії представили традиційний символ 2026 року. Ним виявився кінь зі замороженого лайна. Фото російського символу потрапили в мережу.

Також "Коментарі" писали, що вантажівка з понад двома тонами заморожених собак потрапила у ДТП в Миколаєві. Їх везли до Одеси.