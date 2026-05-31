В России хотят переименовать гамбургеры: какое новое название

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В России была предложена очередная языковая инициатива, касающаяся меню ресторанов быстрого питания. Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что слово "гамбургер" следует постепенно заменить на российские соответствия, например, "котлетник".
В России предлагают переименовать гамбургеры в "котлетники". Фото из открытых источников
Сергей Малинкович утверждает, что иностранные заимствования в сфере общепита якобы нуждаются в законодательном ограничении, а бизнесу следует дать переходный период примерно в год для адаптации. Российский депутат предложил переименовать гамбургер и указал несколько альтернативных названий.
Малинкович аргументирует инициативу о необходимости защиты русского языка и традиционной кухни. Он утверждает, что западный фастфуд якобы негативно влияет на здоровье граждан и предлагает продвигать "альтернативу" в виде каш, супов и блинов. Он также заявил, что информационные кампании должны показывать преимущество "традиционной кухни" западной.
Заметим, что слово "котлета" происходит от французского "cotelette", означающего "реберную часть" или "ребро".
Инициатива по переименованию фастфуда появляется на фоне более широкой языковой политики. В России уже принят закон "О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве", ограничивающий использование иностранных слов в сфере бизнеса и рекламы. Согласно ему, с 2026 года большинство информации для потребителей должно быть на русском языке. Английские названия брендов и заведений будут постепенно заменяться локализованными вариантами.
В рамках новых правил уже происходит трансформация названий бизнесов, в частности, "coffee bar" стал "кафе", а "beauty loft" — "студией красоты".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о казусе на встрече с Путиным. Российский министр странно обозвал главу Кремля.