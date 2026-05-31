В России хотят переименовать гамбургеры: какое новое название

В России была предложена очередная языковая инициатива, касающаяся меню ресторанов быстрого питания. Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что слово "гамбургер" следует постепенно заменить на российские соответствия, например, "котлетник".

В России предлагают переименовать гамбургеры в "котлетники".

Сергей Малинкович утверждает, что иностранные заимствования в сфере общепита якобы нуждаются в законодательном ограничении, а бизнесу следует дать переходный период примерно в год для адаптации. Российский депутат предложил переименовать гамбургер и указал несколько альтернативных названий.

"Можно подумать над новыми названиями. К примеру, назвать гамбургер "котлетником", "кокошником" в честь нашего головного убора или "бутербродом ленинградским"", — сказал Малинкович.

Малинкович аргументирует инициативу о необходимости защиты русского языка и традиционной кухни. Он утверждает, что западный фастфуд якобы негативно влияет на здоровье граждан и предлагает продвигать "альтернативу" в виде каш, супов и блинов. Он также заявил, что информационные кампании должны показывать преимущество "традиционной кухни" западной.

"Нужно снимать ролики для телеканалов, где было бы наглядно видно: человек съел гамбургера, заболел и умер, а поевший российской каши или супа чувствует себя прекрасно и бежит на работу", — добавил Малинкович.

Заметим, что слово "котлета" происходит от французского "cotelette", означающего "реберную часть" или "ребро".

Инициатива по переименованию фастфуда появляется на фоне более широкой языковой политики. В России уже принят закон "О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве", ограничивающий использование иностранных слов в сфере бизнеса и рекламы. Согласно ему, с 2026 года большинство информации для потребителей должно быть на русском языке. Английские названия брендов и заведений будут постепенно заменяться локализованными вариантами.

В рамках новых правил уже происходит трансформация названий бизнесов, в частности, "coffee bar" стал "кафе", а "beauty loft" — "студией красоты".

