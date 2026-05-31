У Росії хочуть перейменувати гамбургери: яка нова назва

У Росії запропонували чергову мовну ініціативу, яка стосується меню ресторанів швидкого харчування. Голова партії "Комуністи Росії" Сергій Малінкович заявив, що слово "гамбургер" слід поступово замінити на російські відповідники, наприклад, "котлетник".

У Росії пропонують перейменувати гамбургери на "котлетники".

Сергій Малінкович стверджує, що іноземні запозичення у сфері громадського харчування нібито потребують законодавчого обмеження, а бізнесу варто дати перехідний період приблизно в рік для адаптації. Російський депутат запропонував перейменувати гамбургер та вказав на кілька альтернативних назв.

"Можна подумати над новими назвами. Наприклад, назвати гамбургер "котлетником", "кокошником" на честь нашого головного убору чи "бутербродом ленінградським"", — сказав Малінкович.

Малінкович аргументує ініціативу необхідністю захисту російської мови та традиційної кухні. Він стверджує, що західний фастфуд нібито негативно впливає на здоров’я громадян, і пропонує просувати "альтернативу" у вигляді каш, супів та млинців. Він також заявив, що інформаційні кампанії повинні показувати перевагу "традиційної кухні" над західною.

"Потрібно знімати ролики для телеканалів, де було б наочно видно: людина з'їла гамбургера, захворіла і померла, а той, хто поїв російської каші чи супу, почувається чудово і біжить на роботу", — додав Малінкович.

Зауважимо, що слово "котлета" походить від французького "cotelette", що означає "реберна частина" або "ребро".

Ініціатива з перейменування фастфуду з’являється на тлі ширшої мовної політики. У Росії вже ухвалено закон "Про захист російської мови від надмірного використання запозичень у публічному просторі", який обмежує використання іноземних слів у сфері бізнесу та реклами. Згідно з ним, із 2026 року більшість інформації для споживачів має бути російською мовою. Англійські назви брендів і закладів поступово замінюватимуться локалізованими варіантами.

У межах нових правил уже відбувається трансформація назв бізнесів, зокрема "coffee bar" став "кав’ярнею", а "beauty loft" — "студією краси".

