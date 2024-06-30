В России хотят посадить известного рэпера: что он натворил

Российская прокуратура передала материалы в следственный комитет в отношении репера Моргенштерна, выступившего против войны. Правоохранительные органы планируют возбудить уголовное дело по невыполнению им обязательств "иностранного агента".

Рэпер Моргенштерн (фото из открытых источников)

Как сообщают государственные СМИ, в Москве решают вопрос о наказании для артиста. В случае возбуждения дела следственным комитетом ему грозит до 2 лет заключения.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна за уклонение от исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Москвы", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что Моргенштерн был привлечен к административной ответственности дважды в течение года из-за нарушения обязанностей "иностранного агента". Его обвиняют в публикации контента без указания, что материалы созданы "иностранным агентом".

Сам рэпер пока не прокомментировал эту ситуацию, но ранее заявлял о нежелании возвращаться в РФ. Вероятно, он не будет принимать во внимание эти обвинения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рэпера из Одессы публично опозорили в России . Житель Одессы, а теперь рэпер Джиган, всячески поддерживающий путинский режим, имеет публичную репутационную "пощечину" от российских друзей по цеху.

Во время эфира на одном из российских шоу у рэпера Басты поинтересовались, зачем тот "хейтит" Джигана. В тексте вопроса подразумевается иронический ответ в адрес Джигана. Далее рэпер иронически подчеркнул, что относится к украинскому изменнику "очень положительно".

