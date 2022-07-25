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В России хотят создать свой "трибунал" над Украиной – даже назвали страны, которые это поддержат

Российская пропаганда снова подымает вопрос об эфемерном притеснении "народа Донбасса"

сегодня, 09:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью изданию "Российская газета".

В России хотят создать свой "трибунал" над Украиной – даже назвали страны, которые это поддержат

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: из открытых источников

Российский чиновник признал, что практически нет шансов на то, что такой трибунал будет создан под предводительством ООН. Другое дело, отмечает Александр Бастрыкин, чтобы такой вопрос "трибунал" против Украины был проработан с лояльными к Москве странами СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Там больше шансов на поддержку.

Глава СК РФ уже даже придумал, что учреждение суда и его устава можно будет оформить соглашением между Россией и странами, входящими в организации, а также "Л/ДНР".                                                                         

Бастрыкин также заявил, что есть большая вероятность того, что к "трибуналу" присоединятся такие страны, как Сирия, Иран и Боливия. Эти страны Александр Бастрыкин назвал такими, что заняли нейтральную позицию относительно войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после "зерновой сделки" с Украиной Москва хочет снова вернуться к мирным переговорам, но боевые действия прекращать не намерена.

Также издание "Комментарии" сообщало — "режимы – это в российских тюрьмах": в Офисе президента ответили Сергею Лаврову.

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Источник: https://rg.ru/2022/07/25/iz-dose-aleksandra-bastrykina.html
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