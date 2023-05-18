В России хотят ввести новый налог, который будет идти на финансирование войны в Украине

В Госдуму России внесли законопроект об обязательном сборе денег с посетителей ресторанов, баров и клубов для финансовой поддержки "спецоперации" (срок, которым в Российской Федерации называют войну в Украине). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".



Новый налог в России. Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект о новом налоге появился на сайте нижней палаты парламента РФ. Согласно документу с посетителей ресторанов, баров и клубов будут взиматься 1% от суммы счета. Средства в российский бюджет будут направлять владельцы заведений.

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Чиновники в России уверены, что дополнительный сбор средств на войну не создаст негатива в обществе и посетителей заведений питания.

Полученными средствами будет управлять фонд "Защитники Отечества", возглавляемый супругой губернатора Кемеровской области Анной Цивильевой. Российские СМИ называют ее племянницей президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что это не первая попытка российского руководства привлечь дополнительные финансы на войну. Президент РФ Владимир Путин подготовил новый налог для иностранных компаний, покидающих Российскую Федерацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия послала в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения. Среди главных пунктов это возвращение Россельхозбанка в платежную систему Swift и восстановление аммиакопровода из российского Тольятти в Одессу в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация отреагировала на африканское мирное предложение о войне в Украине. Ранее президент ЮАР сообщил, что Зеленский и Путин одобрили начало этой миссии.