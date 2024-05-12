В России идет под воду еще одна область, прогнозы неутешительны

Территория РФ продолжает уходить под воду. Из-за паводков затоплена Омская область страны-агрессоры – в регионе прорвало дамбу .

Наводнение в Омской области (фото из открытых источников)

В российских СМИ информируют, что затоплены сотни домов, проводят эвакуацию населения. Глава Омской области Виталий Хоценко утром 11 мая сообщил , что уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет.

"Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать давление стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Теврижском и Тарском районах", – говорится в сообщении.

Чуть позже российское чиновник признал, что на севере области сложилась "достаточно непростая ситуация", связанная с весенним паводком. По информации Объ-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реках на севере области продолжает расти.

"13-15 мая наводнение может прийти в Тарский и Муромцевский районы. Работаем над укреплением насыпей, готовы пункты временного размещения для наших жителей. В настоящее время из зоны затопления в Усть-Ишимском районе эвакуировано более 400 человек. Пострадавших и погибших нет", – сообщил чиновник. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Оренбург в России продолжает уходить под воду . Оренбург в России все больше рискует повторить судьбу затопленной мифической Атлантиды. Российские власти ничего не могут сделать с паводком, город идет под воду из-за критического уровня воды в реке Урал.

Сообщается, что утром 13 апреля вода за четыре часа прибавила девять сантиметров – дойдя до отметки 1180 см. Хотя "красным" считается показатель 930 см. К полудню река разрослась еще на три см вверх, дойдя до уровня 1183 см. В отдельных частях города идет эвакуация, а всего в регионе затопило более 12 тысяч домов и 17 тысяч приусадебных участков, говорят в России.

