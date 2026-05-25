В России истерически отреагировали на первый приезд Тихановской в Киев

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская впервые с начала полномасштабной войны прибыла в Киев. Ее визит в Украину, который проходит по приглашению президента Владимира Зеленского, вызвал резкую реакцию со стороны российских властей.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Тихановская приехала в столицу Украины специальным поездом утром 25 мая. Для белорусской оппозиционерки это первый официальный визит в Украину после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, результаты которых с якобы победой Лукашенко она и западные страны не признали демократическими.

На приезд Тихановской оперативно отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Она сделала саркастическое заявление, комментируя поездку белорусской оппозиционерки в Киев.

"Видимо, спешила посмотреть "Орешник" в цвете. Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов — превращениям в террористические очаги", — сказала Захарова.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину ракетой "Орешник". Был нанесен удар по Белой Церкви, в результате чего российская многомиллионная ракета уничтожила три гаража.

После выборов 2020 года Тихановская стала одним из главных символов белорусского протестного движения. Официальный Минск осудил ее по обвинениям в государственной измене, в то время как страны Запада продолжают признавать ее представительницей демократической Беларуси.

