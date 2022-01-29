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В России истребитель МиГ-31 развалился на части во время взлета (ФОТО)

МиГ-31 ВВС РФ совершал плановый вылет

сегодня, 21:00
Автор:

Денис Подставной
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В России произошло крушение военного самолета. Об этом пишет издание ТСН. 

В России истребитель МиГ-31 развалился на части во время взлета (ФОТО)

В России развалился истребитель. Иллюстрация из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 29 января неподалёку от российского города Новгород. Сообщается, что на территории военного аэродрома истребитель МиГ-31 выкатился за пределы ВПП и затем развалился на несколько частей. 

Как пишет СМИ, причиной происшествия послужила техническая неисправность. 

В оборонном ведомстве России сообщили, что авария произошла во время планового вылета летательного аппарата. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле нет. 

В материале указывается, что истребитель начал скользить во время разгона, его повело в бок, а затем он выехал за пределы ВПП. 

В Сети появилось видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть, что машина получила значительные повреждения. Однако в Минобороны РФ уверяют, что после ремонта самолет вернется в строй. 

В России истребитель МиГ-31 развалился на части во время взлета (ФОТО) - фото 2

Фото: Военный обозреватель

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сети появилось видео падения американского истребителя в Южно-Китайском море. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Запорожской области нашли военного повешенным. Сотрудники правоохранительных органов не исключают версию самоубийства. Что известно о смерти военнослужащего. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-rossii-vo-vremya-vzleta-razvalilsya-voennyy-samolet-otpala-nosovaya-chast-i-kabina-pilota-foto-1964845.html
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