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Падение истребителя F-35 на авианосец: в Сети появилось видео происшествия

F-35C Lightning II заходил на посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной
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В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена авария на американском авианосце. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Падение истребителя F-35 на авианосец: в Сети появилось видео происшествия

F-35. Иллюстрация из открытых источников

В Сети было обнародовано видео падения американского истребителя F-35C Lightning II, который осуществлял посадку на полётную палубу авианосца. 

Напомним, инцидент произошел на днях в Южно-Китайском море. Тогда во время неудачной посадки на авианосец Соединённых Штатов америки USS Carl Vinson пострадали семеро моряков. Несколько человек были доставлены в больницу на Филиппинах, а остальные прошли осмотр на борту корабля. Отмечается, что пилот воздушного судна успел катапультироваться и его жизни ничего не угрожает. 

На кадрах видео можно увидеть, как истребитель приближается к палубе корабля, а затем появляется столб дыма и слышен звук удара. 

Также в Сети были опубликованы фотографии после падения. На них видно, как летательный аппарат находится уже в воде. 

Падение истребителя F-35 на авианосец: в Сети появилось видео происшествия - фото 2

Фото: Twitter.

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России потерпел крушение военный вертолет. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали, как минимум три человека. СМИ пишут, что обломки летательного аппарата были найдены в Ульяновской области. 

Издание "Комментарии" писало о том, что стала известна информация о состоянии здоровья 22-летней девушки, которая пострадала во время инцидента в Днепре. Военнослужащая НГУ получила три пулевых ранения из автомата. 

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Источник: https://korrespondent.net/world/4442069-poiavylos-vydeo-padenyia-ystrebytelia-F-35-na-avyanosets
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