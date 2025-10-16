В России из-за дефицита начали разбавлять бензин: дальше планируют травить россиян

Рубрики
В России на фоне дефицита топлива начали массово появляться случаи продаж разбавленного бензина. Об этом сообщил глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько в эфире "НСН". По его словам, ухудшение качества горючего уже приводит к поломкам автомобилей, в частности, китайской марки Geely.
В России разбавляют бензин. Фото из открытых источников
Юрий Валько объяснил, что производители бензина в России начали экономить на качестве, потому что не могут повышать цены. Поэтому они используют добавки для искусственного повышения октанового числа, что вредит двигателям.
Валько напомнил, что подобная ситуация уже случалась в России на рубеже 2000-2010-х годов, когда некоторые заправки продавали некачественное топливо.
Дефицит бензина в РФ связан с массированными ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, который активно начавшимся в августе. По данным СМИ, пострадал каждый третий НПЗ или более 20 крупных предприятий.
Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает падение объемов нефтепереработки в России примерно на 10%, то есть до 5 млн баррелей в сутки. По прогнозам, восстановить эти мощности РФ сможет не раньше середины 2026 года.
Чтобы смягчить ситуацию, власти РФ запретили экспорт бензина, вчетверо увеличили закупки топлива в Беларуси и обнулили импортные пошлины, чтобы начать поставки из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Кроме того, правительство РФ рассматривает возможность разрешить использование монометиланилина (ММА) – токсичной октаноповышающей присадки, которую запретили еще в 2016 году из-за рисков для здоровья. Это вещество вызывает онкологические заболевания и запрещено в большинстве стран мира.
