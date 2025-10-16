В России из-за дефицита начали разбавлять бензин: дальше планируют травить россиян

В России на фоне дефицита топлива начали массово появляться случаи продаж разбавленного бензина. Об этом сообщил глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько в эфире "НСН". По его словам, ухудшение качества горючего уже приводит к поломкам автомобилей, в частности, китайской марки Geely.

В России разбавляют бензин. Фото из открытых источников

Юрий Валько объяснил, что производители бензина в России начали экономить на качестве, потому что не могут повышать цены. Поэтому они используют добавки для искусственного повышения октанового числа, что вредит двигателям.

"Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах", — сказал Валько.

Валько напомнил, что подобная ситуация уже случалась в России на рубеже 2000-2010-х годов, когда некоторые заправки продавали некачественное топливо.

"Можно было залить топливо и сразу поехать на автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию", — заявил глава Союза автосервисов РФ.

Дефицит бензина в РФ связан с массированными ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, который активно начавшимся в августе. По данным СМИ, пострадал каждый третий НПЗ или более 20 крупных предприятий.

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает падение объемов нефтепереработки в России примерно на 10%, то есть до 5 млн баррелей в сутки. По прогнозам, восстановить эти мощности РФ сможет не раньше середины 2026 года.

Чтобы смягчить ситуацию, власти РФ запретили экспорт бензина, вчетверо увеличили закупки топлива в Беларуси и обнулили импортные пошлины, чтобы начать поставки из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Кроме того, правительство РФ рассматривает возможность разрешить использование монометиланилина (ММА) – токсичной октаноповышающей присадки, которую запретили еще в 2016 году из-за рисков для здоровья. Это вещество вызывает онкологические заболевания и запрещено в большинстве стран мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прогнозирует свержение режима Путина из-за "голодных бунтов".

Также "Комментарии" писали, что паника в РФ уже очевидна. Стало известно об отчаянном решении Кремля.