У Росії через дефіцит почали розбавляти бензин: далі планують труїти росіян

У Росії на тлі дефіциту палива почали масово з’являтися випадки продажу розведеного бензину. Про це повідомив голова Спілки автосервісів РФ Юрій Валько в ефірі "НСН". За його словами, погіршення якості пального вже призводить до поломок автомобілів, зокрема китайської марки Geely.
У Росії розбавляють бензин. Фото з відкритих джерел
Юрій Валько пояснив, що виробники бензину в Росії почали економити на якості, адже не можуть підвищувати ціни. Через це вони використовують добавки для штучного підвищення октанового числа, що шкодить двигунам.
Валько нагадав, що подібна ситуація вже траплялася у Росії на межі 2000–2010-х років, коли деякі заправки продавали неякісне паливо.
Дефіцит бензину у РФ пов’язаний із масованими ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, що активно розпочалися у серпні. За даними ЗМІ, постраждав кожен третій НПЗ або понад 20 великих підприємств.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінює падіння обсягів нафтопереробки в Росії приблизно на 10%, тобто до 5 млн барелів на добу. За прогнозами, відновити ці потужності РФ зможе не раніше середини 2026 року.
Щоб пом’якшити ситуацію, влада РФ заборонила експорт бензину, вчетверо збільшила закупівлі палива у Білорусі та обнулила імпортне мито, щоб розпочати постачання з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру.
Крім того, уряд РФ розглядає можливість дозволити використання монометиланіліну (ММА) — токсичної октанопідвищуючої присадки, яку заборонили ще у 2016 році через ризики для здоров’я. Ця речовина викликає онкологічні захворювання і заборонена у більшості країн світу.
