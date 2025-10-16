У Росії через дефіцит почали розбавляти бензин: далі планують труїти росіян

У Росії на тлі дефіциту палива почали масово з’являтися випадки продажу розведеного бензину. Про це повідомив голова Спілки автосервісів РФ Юрій Валько в ефірі "НСН". За його словами, погіршення якості пального вже призводить до поломок автомобілів, зокрема китайської марки Geely.

У Росії розбавляють бензин. Фото з відкритих джерел

Юрій Валько пояснив, що виробники бензину в Росії почали економити на якості, адже не можуть підвищувати ціни. Через це вони використовують добавки для штучного підвищення октанового числа, що шкодить двигунам.

"Багато хто став підвищувати октанове число за рахунок якихось добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту в окремих регіонах", — сказав Валько.

Валько нагадав, що подібна ситуація вже траплялася у Росії на межі 2000–2010-х років, коли деякі заправки продавали неякісне паливо.

"Можна було залити паливо та одразу виїхати в автосервіс. Зараз, на жаль, можемо повернутися у ту саму стадію", — заявив голова Спілки автосервісів РФ.

Дефіцит бензину у РФ пов’язаний із масованими ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, що активно розпочалися у серпні. За даними ЗМІ, постраждав кожен третій НПЗ або понад 20 великих підприємств.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінює падіння обсягів нафтопереробки в Росії приблизно на 10%, тобто до 5 млн барелів на добу. За прогнозами, відновити ці потужності РФ зможе не раніше середини 2026 року.

Щоб пом’якшити ситуацію, влада РФ заборонила експорт бензину, вчетверо збільшила закупівлі палива у Білорусі та обнулила імпортне мито, щоб розпочати постачання з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру.

Крім того, уряд РФ розглядає можливість дозволити використання монометиланіліну (ММА) — токсичної октанопідвищуючої присадки, яку заборонили ще у 2016 році через ризики для здоров’я. Ця речовина викликає онкологічні захворювання і заборонена у більшості країн світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна через "голодні бунти".

Також "Коментарі" писали, що паніка у РФ вже очевидна. Стало відомо про відчайдушне рішення Кремля.