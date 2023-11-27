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В России из-за шторма исчез целый аэродром: ушел под воду (ВИДЕО)

Российский аэропорт Тиличики на Камчатке затопило водой из-за мощного шторма.

сегодня, 10:57
Автор:
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Slava Kot
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По всей территории России штормит, а море выходит из берегов. Как следствие, на севере Камчатки воды Берингового моря полностью затопили аэродром. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России из-за шторма исчез целый аэродром: ушел под воду (ВИДЕО)

Российский аэропорт Тиличики на Камчатке затопило водой

Российские ресурсы публикуют видео из аэропорта Тиличики на Камчатке, который затопило море. Все полосы российского аэродрома оказались под водой. Глава МЧС региона Сергей Лебедев заявил, что подтопление было утром, но вода уже отступила.


Несмотря на это, "Камчатское авиационное предприятие" заявило, что авиационное сообщение с подтопленным аэропортом остановлено. Его смогут восстановить только после полной осушки взлетно-посадочных полос. Как следствие, некоторым россиянам предлагают лететь на вертолетах.

Посмотреть видео из подтопленного российского аэропорта на Камчатке можно ниже:

Ураганы, снегопады и штормы сейчас действуют по всей территории РФ и в оккупированном Крыму. Россияне жалуются на 4-метровые волны в Сочи, размывшие железную дорогу и подтопившие первые этажи местных многоэтажек.

В Крыму волны еще выше и достигают в некоторых местах до 9 метров. Российские чиновники в Крыму заявили, что масштабы удара стихии по полуострову "очень большие", и такого большого шторма "никогда не было". В Крыму известно о гибели одного человека из-за непогоды, а также около 400 тыс. жителей остались без электроэнергии. Кроме того, в севастопольском аквариуме погибли все тропические животные после того, как туда попала холодная морская вода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "русский мир" пришел в туристический рай. Россиянам не рады в популярной стране.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили Японии территориальными претензиями.



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