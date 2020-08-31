В России избили известного оппозиционера - ФОТО

В России продолжается серия атак на оппозиционных активистов. Не прошло и двух недель после отравления Алексея Навального, как в Москве неизвестные напали на Егора Жукова. Об этом сообщили на Facebook-страничке "Команда Жукова".

Двое мужчин подкараулили Егора Жукова около его дома вчера вечером. Они избили его, после чего убежали на самокатах. Били, в том числе, по голове. Соратники парня вызвали скорую и срочно увезли его на МРТ головного мозга.

Егор Жуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Егор, несмотря на травмы, очень спокоен и даже шутит о том, что случилось", - рассказал Стас Топорков, пресс-секретарь "Команды Жукова".





Парня врачи осмотрели и отпустили домой.

"К счастью, внутреннего кровоизлияния и других серьезных травм удалось избежать", - говорится в сообщении на Facebook.

Сам Егор сейчас уже находится дома вместе со своими родителями. Ему необходимо выспаться после непростой ночи. После этого активист пообещал рассказать подробности случившегося.

В полиции Москвы уже открыли уголовное дело по статье "Побои".

Егор Жуков - это оппозиционный политический активист, корреспондент российской "Новой газеты" и ведущий на радио "Эхо Москвы". Также он один из фигурантов "Московского дела", которое Следственный комитет РФ открыл против участников протестов "За честные выборы" в 2019 году.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в российском аэропорту оппозиционера Алексея Навального отравили опасным химическим веществом по типу "новичка".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!