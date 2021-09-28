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В России известного артиста обвинили в минировании школы

Slava Marlow уже отреагировал на обвинения

28 сентября 2021, 22:14
Автор:

Лиля Воробьева

Известный в России певец и музыкант Slava Marlow шокировал своих фанатов заявлением. Оказывается, что его заподозрили в минировании одной из школ Новосибирска. Об этом он рассказал в сториз на своей странице в Instagram.

В России известного артиста обвинили в минировании школы

Slava Marlow (фото из открытых источников)

Музыкант рассказал, что к нему пришли представители силового ведомства и вручили ему подозрение о заминировании учебного заведения, который он ранее окончил. Кроме этого правоохранители допросили мать музыканта. Певец попал под подозрение из-за письма, поступившего от него в школу. Певец, намекнул, что кто-то в сети от его имени написал это письмо.

Поэтому, Артем Готлиб, который выступает под творческим псевдонимом Slava Marlow, написал обращение в социальной сети к настоящему виновнику.

Он сообщил, что не имеет никакого отношения к минированию учебного заведения. Также он заявил, что шутка вышла — глупой.

Чрезвычайные случаи в России, произошедшие через социальные сети

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России тату-мастер покончила с собой в прямом эфире. В России, в городе Зеленоград молодая горожанка публично совершила самоубийство. Сделала она это во время прямого эфира в социальных сетях. На видео, которое размещено в Интернете, можно увидеть, как молодая россиянка примостилась на конце балкона и повторяет слова песни группы ЛСП "Номера".

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России тиктокер погиб во время съемки видео . По данным канала, все произошло во время опасной съёмки. Но все пошло не так, пишут в Telegram. Как раскрывает ход событий Mash, парень зацепился за крышу машины, несколько раз перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт. Сообщается, что от полученных травм он скончался на месте.


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Источник: instagram.com/slavamarlow
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