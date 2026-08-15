Финансовая подушка России продолжает сокращаться, а Кремль готовится к новым налоговым изменениям. По приведенным оценкам, в Фонде государственного благосостояния РФ осталось около 3,69 трлн рублей ликвидных ресурсов. На фоне роста государственных расходов Москва рассматривает возможность очередного усиления налоговой нагрузки на российскую экономику. О таких планах уведомила Служба внешней разведки Украины.

Кремль. Фото: из открытых источников

По ее оценке главной финансовой интригой осени станет новый бюджет России, который может предусматривать дополнительное увеличение налогов. Напомним, в 2025 году российские власти уже повысили налог на прибыль до 25%.

Теперь Кремлю, вероятно, придется искать новые доходы, чтобы поддерживать высокие расходы. Разведка отмечает, что при нынешних темпах расходов российскому Минфину будет все сложнее удерживать финансирование на том же уровне.

Однако новое повышение налогов может создать для Москвы дополнительную проблему. Чем сильнее власть увеличивает фискальное давление на предприятия и граждан, тем выше риск дальнейшего замедления экономики.

Таким образом, перед Кремлем встает непростой выбор: либо сокращать расходы, либо увеличивать налоговую нагрузку, либо активнее использовать накопленные резервы. При этом ликвидная часть Фонда национального благосостояния уже заметно снизилась.

В российской разведке назвали будущие налоговые решения своеобразной "финансовой удавкой", которую власти могут затягивать все сильнее по мере истощения резервов.

Если Москва пойдет на новое повышение налогов, это станет еще одним сигналом того, что война продолжает дорого обходиться российской экономике. В то же время, чрезмерное фискальное давление может ударить уже не только по бюджетным доходам, но и по темпам экономического роста России.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поставил Минобороны задачу по ЕС и НАТО: она должна быть выполнена уже в 2026 году.



