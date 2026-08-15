У Росії закінчуються гроші на війну: до чого Кремль тепер готує росіян

Фінансова "подушка" Росії продовжує скорочуватися, а Кремль готується до нових податкових змін. За наведеними оцінками, у Фонді національного добробуту РФ залишилося близько 3,69 трлн рублів ліквідних ресурсів. На тлі зростання державних витрат Москва розглядає можливість чергового посилення податкового навантаження на російську економіку. Про такі плани повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За її оцінкою, головною фінансовою інтригою осені стане новий бюджет Росії, який може передбачати додаткове збільшення податків. Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на прибуток до 25%.

Тепер Кремлю, ймовірно, доведеться шукати нові доходи, щоб підтримувати високі видатки. Розвідка зазначає, що за нинішніх темпів витрат російському Мінфіну буде дедалі складніше утримувати фінансування на тому самому рівні.

Однак нове підвищення податків може створити для Москви додаткову проблему. Чим сильніше влада збільшує фіскальний тиск на підприємства та громадян, тим вищий ризик подальшого уповільнення економіки.

Таким чином, перед Кремлем постає непростий вибір: або скорочувати витрати, або збільшувати податкове навантаження, або активніше використовувати накопичені резерви. При цьому ліквідна частина Фонду національного добробуту вже помітно зменшилася.

У російській розвідці назвали майбутні податкові рішення своєрідним "фінансовим зашморгом", який влада може затягувати дедалі сильніше в міру виснаження резервів.

Якщо Москва справді піде на нове підвищення податків, це стане ще одним сигналом того, що війна продовжує дорого обходитися російській економіці. Водночас надмірний фіскальний тиск може вдарити вже не лише по бюджетних доходах, а й по темпах економічного зростання Росії.

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