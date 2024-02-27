Бывшая украинка, а теперь известная в России певица Анна Асти, может остаться без кровавых гонораров из-за того, что массово отменяют ее концерты на территории государства-агрессорки.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ, запланированные выступления исполнительницы в таких городах как Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти и Нижний Новгород не состоятся. Жители этих городов уже возвращают билеты.

По этому поводу сама Анна еще не сделала ни одного заявления, чтобы хоть как-то объяснить ситуацию.

К слову, эти проблемы у певицы начались после голой вечеринки Насти Ивлеевой, на которой бывшая украинка выступала. После этого выступления Анны Асти начали всюду отменять.

Но совсем недавно появилась информация, что в Кремле предложили Анне условия нового соглашения — его готовы простить, когда знаменитость будет публично поддерживать войну на территории Украины. На это мужчина певицы сообщил, что стороны обнаружили компромисс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на певицу из Украины подали в суд в РФ. Бывшая украинка, предавшая свою страну Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) теперь имеет от Вселенной наказание о том, что молчит и не осуждает войну в своей стране — сначала ее ждет отмена за участие в голой вечеринке Насте Ивлеевой, сейчас на горе-певицу подали в суд.

Новость об этом обнародовали российские СМИ. Представители компании "Неформат", владеющей авторскими правами на многие российские хиты, подали иск на музыкальный лейбл "Феникс", половиной которого владеет певица. Истцы требуют взыскания в размере 612 тыс. рублей

Известно, что представители Неформата уже были участниками нескольких громких судебных процессов. При этом отмечается о взыскании неуплаченных роялти и нарушенных, по их мнению, авторских прав.