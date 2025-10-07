В России мужчина издевался над Украиной "хрюканьем": он получил наказание в суде РФ

Суд в российском городе Йошкар-Ола республики Марий Эл оштрафовал гражданина Беларуси Кирилла Войтовича за комментарий в соцсети, который, по версии обвинения, содержал "демонстрацию нацистской символики". Причиной стало использование фразы "Слава Україні!" в сочетании со звукоподражанием "уи уииии", имитирующим поросячий визг.

В России оштрафовали мужчину за слова "Слава Украине"

Инцидент произошел в январе 2024 года. По материалам дела, Войтович во время спора с пользователем, которого он принял за украинца, оставил комментарий с фразой "Слава Україні!" и "уи уииии", чтобы, как он объяснил, "пошутить" и высмеять оппонента.

Однако российский суд решил назначить мужчине штраф в размере 1000 рублей. Решения объяснили использованием "нацистской символики".

Во время заседания Войтович частично признал вину и заявил, что не собирался поддерживать Украину или ее символику, а только хотел "саркастически ответить" собеседнику. Однако эти пояснения суд не принял во внимание.

Кирилл Войтович проживает в России с 2019 года. Это не первый случай его конфликта с местными властями. В 2023 году он был задержан в Йошкар-Оле во время акции памяти жертв сталинских репрессий. Тогда он держал плакат с надписью на белорусском языке.

