У Росії чоловік знущався з України "рохканням": він отримав покарання в суді РФ

Суд у російському місті Йошкар-Ола республіки Марій Ел оштрафував громадянина Білорусі Кирила Войтовича за коментар у соцмережі, який, за версією обвинувачення, містив "демонстрацію нацистської символіки". Причиною стало використання фрази "Слава Україні!" у поєднанні зі звуконаслідуванням "уі уіііі", що імітувало поросячий вереск.

У Росії оштрафували чоловіка за слова "Слава Україні"

Інцидент стався у січні 2024 року. За матеріалами справи, Войтович під час суперечки з користувачем, якого він сприйняв за українця, залишив коментар із фразою "Слава Україні!" та "уі уіііі", щоб, як він пояснив, "пожартувати" та висміяти опонента.

Однак російський суд вирішив призначив чоловікові штраф у розмірі 1000 рублів. Рішення пояснили використанням "нацистської символіки".

Під час засідання Войтович частково визнав провину і заявив, що не мав наміру підтримувати Україну чи її символіку, а лише хотів "саркастично відповісти" співрозмовнику. Однак ці пояснення суд не прийняв до уваги.

Кирило Войтович проживає в Росії з 2019 року. Це не перший випадок його конфлікту з місцевою владою. У 2023 році його затримували в Йошкар-Олі під час акції пам’яті жертв сталінських репресій. Тоді він тримав плакат з написом білоруською мовою.

