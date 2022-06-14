В России на экономическом форуме "разделили" Украину и показали карту "округов" (ФОТО)

В Санкт-Петербурге на экономическом форуме кафиры показали схему административно-территориального разделения Украины в случае победы захватчиков россии. Карту разделенной Украины обнародовал российский пропагандист Александр Коц.

Оккупанты публично раскрыли свои захватнические планы (фото из открытых источников)

Пропагандист назвал эту карту "бывшей территорией Украины".

"Какая красота. Пишут, что на питерском экономическом форуме показали эту схему административно-территориального разделения освобожденной "прежней территории Украины",- похвастался пропагандист.

Коц написал, что схема рассчитана на 3-5 лет, этакий "переходный период". На этой карте кафиры поделили Украину на округа. В первый округ под названием "Западный территориальный округ" попадут 8 областей, в частности, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая. А центром в мечтах захватчиков должен стать город Хмельницкий.

Во второй округ под названием "Центральный территориальный округ" должны войти также 8 областей, а именно Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская. Его центром, мечтают кафиры, должен стать Киев.

На опубликованном фото не видно других округов.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий , комментируя эту карту кафиров, заявил, что на обнародованном фото ранее разработаны и утверждены планы по тотальной оккупации и разделу Украины.

"Это к теме "прекращение войны", "достижение соглашения с Россией" и "возможных компромиссов". Это не квартирная вечеринка упорных имперцев одного Гиркина. Это вполне официальный экономический форум. На котором обнародованы ранее разработанные и утвержденные планы по тотальной оккупации и разделу Украины И это то, что должно быть направлено официальным Киевом всем союзникам, а также лидерам тех стран, которые настаивают на "примирении" и "завершении войны" и выступают против предоставления Украине оружия, необходимого для победы. Эта схема четко и однозначно утверждает, что будет, если Россию не обезвредить, если Украина не одержит победу", — заявил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутат от партии Путина предлагает "отменить" независимость Украины и стран Балтии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!