В России на известного композитора напали с ножом (ВИДЕО)



















В России на известного композитора было совершено нападение. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 20 февраля, в городе Санкт-Петербург. На известного советского и российского композитора Александра Колкера напали в лифте.

Издание пишет, что по дороге домой к Колкеру подошел неизвестный мужчина и предложил проводить домой. Когда они оказались в лифте злоумышленник напал на свою жертву. Мужчина начал душить композитора, а затем нанес телесные повреждения ножом.

После совершения преступления правонарушитель скрылся. По данным СМИ, пострадавший самостоятельно смог добраться до квартиры и отказался от госпитализации.

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Сети появилось видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что глава внешней разведки РФ оконфузился на заседании Совбеза России. Чиновник оговорился и сказал, что поддерживает включение "ЛДНР" в состав Российской Федерации. Читайте об этом в нашей статье.

Читайте также о том, что Путин сказал, когда примет решение о признании "ЛНР" и "ДНР". Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных республик на Донбассе. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли: к делу причастен российский бизнесмен. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!