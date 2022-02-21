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В России на известного композитора напали с ножом (ВИДЕО)

На Александра Колкера напали в лифте

сегодня, 19:38
Автор:

Денис Подставной
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В России на известного композитора было совершено нападение. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В России на известного композитора напали с ножом (ВИДЕО)

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 20 февраля, в городе Санкт-Петербург. На известного советского и российского композитора Александра Колкера напали в лифте. 

Издание пишет, что по дороге домой к Колкеру подошел неизвестный мужчина и предложил проводить домой. Когда они оказались в лифте злоумышленник напал на свою жертву. Мужчина начал душить композитора, а затем нанес телесные повреждения ножом. 

После совершения преступления правонарушитель скрылся. По данным СМИ, пострадавший самостоятельно смог добраться до квартиры и отказался от госпитализации. 

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

В Сети появилось видео с места событий.

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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4449643-na-yzvestnoho-kompozytora-napaly-s-nozhom-v-lyfte
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