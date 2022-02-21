logo

BTC/USD

38762.38

ETH/USD

2715.00

LTC/USD

110.97

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сказал, когда примет решение о признании ЛНР и ДНР
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сказал, когда примет решение о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных республик на Донбассе

сегодня, 18:21
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Как уже сообщал портал "Комментарии", в настоящее время в России состоялось заседание Совета безопасности, на котором одним из ключевых вопросов было признание самопровозглашенных республик на Донбассе: ЛНР и ДНР независимыми единицами. Трансляцию заседания вел российский телеканал "Россия 24".

Путин сказал, когда примет решение о признании ЛНР и ДНР

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В течение заседания Владимир Путин не озвучил своего решения о признании или не признании самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. Однако он сделал другое заявление — а именно, пообещал объявить свое решение до конца этого дня, 21 февраля.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — сказал президент РФ по окончании заседания.

Напомним, о признании республик ЛНР и ДНР Путина просили лидеры самопровозглашенных республик, такие же обращения к Путину приняли накануне в российском парламенте. Также указывается, что главы так называемых "ЛДНР" просят предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Между тем, в Украине министр обороны Алексей Резников отмечал, что в случае такого признания — это станет прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Совете безопасности РФ Сергей Шойгу, возглавляющий министерство обороны, обратился к Владимиру Путину с комментарием о возвращении Украине статуса ядерного государства. По его мнению, такие заявления крайне опасны и к тому же не безосновательны. По мнению российского министра, в Украины есть потенциал для наращивания запасов ядерного оружия, поэтому Россия должна это считаться.

Между тем, в сети появилось видео, где одиозный российский политик Жириновский намекает на дату начала войны России и Украины. Больше об этом в материале — Заткнуться и уважать Россию: в сети всплыло видео, где Жириновский называет дату "нападения" РФ на Украину

Читайте также: Парламент подготовил обращение в Госдуму: о чем там идет речь



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T3pYbzFrnQU
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!