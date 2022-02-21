Путин сказал, когда примет решение о признании ЛНР и ДНР

Как уже сообщал портал "Комментарии", в настоящее время в России состоялось заседание Совета безопасности, на котором одним из ключевых вопросов было признание самопровозглашенных республик на Донбассе: ЛНР и ДНР независимыми единицами. Трансляцию заседания вел российский телеканал "Россия 24".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В течение заседания Владимир Путин не озвучил своего решения о признании или не признании самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. Однако он сделал другое заявление — а именно, пообещал объявить свое решение до конца этого дня, 21 февраля.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — сказал президент РФ по окончании заседания.

Напомним, о признании республик ЛНР и ДНР Путина просили лидеры самопровозглашенных республик, такие же обращения к Путину приняли накануне в российском парламенте. Также указывается, что главы так называемых "ЛДНР" просят предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Между тем, в Украине министр обороны Алексей Резников отмечал, что в случае такого признания — это станет прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Совете безопасности РФ Сергей Шойгу, возглавляющий министерство обороны, обратился к Владимиру Путину с комментарием о возвращении Украине статуса ядерного государства. По его мнению, такие заявления крайне опасны и к тому же не безосновательны. По мнению российского министра, в Украины есть потенциал для наращивания запасов ядерного оружия, поэтому Россия должна это считаться.

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