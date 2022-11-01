В России начался осенний призыв: Шойгу рассказал, отправят ли срочников на войну в Украину

Министр обороны России Сергей Шойгу уверяет, что срочников не будут оправлять на войну с Украиной. Как передает портал "Комментарии", слова главы Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", – заявил Сергей Шойгу.

По его словам, "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".

Высказался Сергей Шойгу о тех, кого было мобилизовано в ряды российской армии. Так из 300 тысяч мобилизованных россиян 87 уже находятся на фронте, непосредственно в зоне боевых действий.

По словам российского министра, к работе с мобилизованными привлечено около 3 тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в войне с Украиной.

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