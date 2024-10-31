Как заявил председатель Государственной думы страны-агрессора РФ по обороне Юрий Швыткин, руководство Кремля не ставит сроков окончания так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Оккупанты

По его словам, у российских властей нет иллюзий по поводу того, что западные страны якобы сокращают объемы военной помощи Киеву. Более того, заявил российский депутат, у Москвы якобы есть информация о том, что сейчас в зоне конфликта под видом иностранных наемников находятся солдаты регулярных армий некоторых стран — членов НАТО.

"Мы не ставим сроков окончания специальной военной операции — сегодня, завтра, через год, через два. "СВО окончится тогда, когда мы победим", — нагло заявил российский депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с пропагандисткой Ольгой Скабеевой в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" подчеркнул, что Россия должна полностью отдаваться своим военным действиям, несмотря на разговоры о якобы "усталости" противника. При этом Путин отметил, что рано расслабляться и "не стоит обращать внимание на такие обсуждения". По его словам, продвижение российских войск должно происходить по всем направлениям независимо от ситуации на фронте.

Также "Комментарии" рассказывали, что по словам Путина, Россия якобы стремится как можно скорее завершить конфликт в Украине. Он отказался указывать возможные сроки завершения так называемой "специальной военной операции", назвав это сложным и контрпродуктивным вопросом. При этом Путин подчеркнул, что Россия осознает, что конфликт в Украине является серьезным раздражителем в мировой политике, и потому заинтересована в его скором завершении.





