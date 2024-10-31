logo

BTC/USD

72171.28

ETH/USD

2633.97

LTC/USD

71.26

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России нагло заявили о том, когда завершат «СВО»
commentss НОВОСТИ Все новости

В России нагло заявили о том, когда завершат «СВО»

В Госдуме заявили, что сейчас на стороне Украине якобы воюют войска стран НАТО

сегодня, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил председатель Государственной думы страны-агрессора РФ по обороне Юрий Швыткин, руководство Кремля не ставит сроков окончания так называемой "специальной военной операции" в Украине.

В России нагло заявили о том, когда завершат «СВО»

Оккупанты

По его словам, у российских властей нет иллюзий по поводу того, что западные страны якобы сокращают объемы военной помощи Киеву. Более того, заявил российский депутат, у Москвы якобы есть информация о том, что сейчас в зоне конфликта под видом иностранных наемников находятся солдаты регулярных армий некоторых стран — членов НАТО.

"Мы не ставим сроков окончания специальной военной операции — сегодня, завтра, через год, через два. "СВО окончится тогда, когда мы победим", — нагло заявил российский депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с пропагандисткой Ольгой Скабеевой в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" подчеркнул, что Россия должна полностью отдаваться своим военным действиям, несмотря на разговоры о якобы "усталости" противника. При этом Путин отметил, что рано расслабляться и "не стоит обращать внимание на такие обсуждения". По его словам, продвижение российских войск должно происходить по всем направлениям независимо от ситуации на фронте.

Также "Комментарии" рассказывали, что по словам Путина, Россия якобы стремится как можно скорее завершить конфликт в Украине. Он отказался указывать возможные сроки завершения так называемой "специальной военной операции", назвав это сложным и контрпродуктивным вопросом. При этом Путин подчеркнул, что Россия осознает, что конфликт в Украине является серьезным раздражителем в мировой политике, и потому заинтересована в его скором завершении.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/31/24280909.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости