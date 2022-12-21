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В России напали на посольство. Его забросали кувалдами (ВИДЕО)

Неизвестные в масках забросали посольство Финляндии в Москве. Полиция не вмешивалась. Злоумышленники скрылись с места нападения.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Нападавшие в масках совершили атаку на финское посольство в столице Российской Федерации. Группа людей забросала кувалдами дипломатическое представительство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские каналы Telegram.

В России напали на посольство. Его забросали кувалдами (ВИДЕО)

В России забросали кувалдами посольство Финляндии. Скриншот с видео

На опубликованном видео одного из российских Telegram-каналов видно как десяток мужчин в масках забрасывают территорию посольства Финляндии в Москве тяжелыми кувалдами.

По сообщениям Министерства иностранных дел России в результате инцидента никто не пострадал. Здание финского дипломатического представительства также не получило повреждений, ведь тяжелые кувалды падали недалеко от забора.

По сообщению российских СМИ, полиция для расследования и поиска нападавших инцидента не вмешивалась. Злоумышленники скрылись с места нападения.

Посмотреть видео, как люди в масках забрасывают посольство Финляндии в Москве можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские посольства в нескольких странах мира получили окровавленные подарки, в которых находились глаза животных. Спикер посольства Украины Олег Николенко отметил, что пакеты были отправлены в Польшу, Италию, Хорватию, Нидерланды, Швейцарию и Венгрию. Николенко также сообщил, что пакеты имели соответствующий запах и были пропитаны красной жидкостью.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Финляндии Санне Марин, раскритиковавшей Европу из-за войны в Украине. Финская политика отметила, что у Европы были бы проблемы, если бы не помощь Соединенных Штатов. По словам Марина США оказали много оружия, гуманитарной и финансовой помощи, но ЕС до сих пор слаб.



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Источник: https://t.me/tvrain/61024
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