Россия В России нарастает катастрофа: иллюзия, созданная Кремлем, полностью рассыпается
В России нарастает катастрофа: иллюзия, созданная Кремлем, полностью рассыпается

Что подрывает экономику регионов России

27 ноября 2025, 13:14
Автор:
Кречмаровская Наталия

Большинство регионов России поглотил бюджетный кризис. Ухудшение коснулось 56 регионов РФ.

В России нарастает катастрофа: иллюзия, созданная Кремлем, полностью рассыпается

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в 2025 году сформировался бюджетный дефицит в сумме 169,2 млрд рублей (около 2,14 млрд долл.). По данным аналитиков, самые большие дефициты фиксируют в Кемеровской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди причин дефицита, как пояснили аналитики Центра, рост расходов регионов на 14,6%, при этом рост доходов в 2025 году фиксируется на уровне 6,9%. Отдельное бремя — единовременные выплаты за контракт с ВС РФ. Они существенно увеличили расходы местных бюджетов и сокращение доходов в других секторах.

"Такое сочетание — спад подоходных налогов, рост социальной нагрузки и миллиардные расходы на войну — толкает регионы РФ в финансовую яму. Несмотря на попытки Кремля создавать иллюзию полного контроля, в условиях затяжной войны региональные бюджеты России стремительно теряют устойчивость и эта тенденция будет только усиливаться", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Госдуме РФ обсуждают закон, который приравняет так называемый "деструктивный контент" к экстремизму. Также закон позволит "Роскомнадзора" блокировать такой контент по упрощенной процедуре.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что эта инициатива представляется как защита населения от опасного контента. При этом понятие деструктивности, как отмечают аналитики, не имеет четких критериев.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid04954hAFYZUGjtW1H55WMMSjKLESfjGh1hgzzRBoEGRNjWkg8Q9gxsZL6X1VHCyHcl
