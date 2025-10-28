logo

Главная Новости Мир Россия В России нарастают проблемы из-за войны против Украины: что уже не удается исправить Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

В России нарастают проблемы из-за войны против Украины: что уже не удается исправить Кремлю

Россияне теряют работу на предприятиях ВПК: Россия не выдерживает войны против Украины

28 октября 2025, 22:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России начались сокращения на предприятиях ВПК. В Центре противодействия дезинформации отметили, что Ашинский металлургический завод (АМЗ) в Челябинской области закрывает цех по производству нержавеющей стали и увольняет более 300 работников.

В России нарастают проблемы из-за войны против Украины: что уже не удается исправить Кремлю

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Это предприятие – один из крупнейших производителей спецсплавов для военно-промышленного комплекса России. Есть также трудности в других подразделениях компании. Аналитики Центра сообщают, что людей отправляют в неоплачиваемые отпуска или переводят на сокращенный график.

"Сокращение АМЗ указывает, что проблемы добрались и до российской военной экономики. Начиная с сентября этого года, военно-промышленный комплекс, который последние три года являлся главным драйвером экономики благодаря огромным бюджетным вливаниям, начал резко сдавать позиции. Экономисты объясняют это истощением бюджета и сокращением госзаказов”, — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра называют закрытие цеха Ашинского завода показательным сигналом. Отмечают, что Кремль не может до бесконечности финансировать войну. Перегрузку войной больше не выдерживают даже оборонные предприятия.

"ВПК, который все время полномасштабной войны удерживал экономику от падения, теперь постепенно становится ее балластом", — резюмировали в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что масштабную реформу тарифов на электроэнергию готовят российские власти. Это, как пояснили в Центре противодействия дезинформации, будет фактически означать очередной рост цен для населения. Главная цель этой "реформы", как объяснили аналитики ЦПД, уменьшить объем государственных субсидий, чтобы найти больше средств на нужды войны.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid033fkS5spdrjScsTSxQJxNLcPnNMaNrNUaMv8bSd9g6r5LC5jfSkgUBG7aBUe9jvydl
