У Росії наростають проблеми через війну проти України: що вже не вдається виправити Кремлю

У Росії почалися скорочення на підприємствах ВПК. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Ашинський металургійний завод (АМЗ) у Челябінській області — закриває цех із виробництва нержавіючої сталі та звільняє понад 300 працівників.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Це підприємство — один із найбільших виробників спецсплавів для військово-промислового комплексу Росії. Існують також проблеми в інших підрозділах підприємства. Аналітики Центру повідомляють, що людей відправляють у неоплачувані відпустки або переводять на скорочений графік.

“Скорочення АМЗ вказує, що проблеми дісталися і до російської військової економіки. Починаючи з вересня цього року, військово-промисловий комплекс, який останні три роки був головним драйвером економіки завдяки величезним бюджетним вливанням, почав різко здавати позиції. Економісти пояснюють це виснаженням бюджету і скороченням держзамовлень”, — зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Аналітики Центру називають закриття цеху Ашинського заводу показовим сигналом. Зазначають, що Кремль не може нескінченно фінансувати війну. Перевантаження війною більше не витримують навіть оборонні підприємства.

“ВПК, який весь час повномасштабної війни утримував економіку від падіння, тепер поступово стає її баластом”, — резюмували в Центрі.

